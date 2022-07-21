В Нижнем Тагиле проехавший на красный водитель Nexia устроил массовое ДТП

Сегодня в 8:40 напротив дома № 22 на улице Челюскинцев возле Лисьей горы произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, 34-летний водитель Daewoo Nexia проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2106, за рулём которого находился 70-летний мужчина. После удара Daewoo Nexia вылетела на встречную полосу движения и врезалась в Mitsubishi ASX под управлением 59-летней женщины.

В результате происшествия водитель Mitsubishi получила ушиб грудной клетки. После осмотра медиков она была отпущена домой. Все участники аварии были трезвы.