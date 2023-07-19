В Нижнем Тагиле продают редкий кабриолет за 560 тысяч рублей

Житель Нижнего Тагила выставил на продажу редкий кабриолет Smart Roadster. Владелец просит за него 560 тысяч рублей. В объявлении на сайте drom.ru хозяин уточняет, что эта машина со складывающейся крышей подарит прекрасное настроение от вождения, особенно в летнее время. Автомобиль производился в начале 2000-х в Германии под контролем головной компании Mercedes-Benz Group.

«Представляю вашему вниманию очень эмоциональный автомобиль. Малыш передвигается каждый день без каких либо проблем, всё светит, крутится, вертится, крыша складывается (не рваная)», — пишет в объявлении владелец.

Объём двигателя кабриолета Smart Roadster составляет 0,7 литра, мощность — 82 лошадиные силы, он оснащён роботизированной коробкой передач, имеет задний привод, руль слева. По словам других владельцев таких автомобилей, ввиду малого веса и наличия турбонагнетателя машина выдаёт динамику на уровне двухлитровых седанов на механической коробке передач.