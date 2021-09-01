В Нижнем Тагиле продают пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей

Пять нежилых помещений, принадлежащих ООО «Уралэнергокомплект», на улице Кирова в Нижнем Тагиле выставлены на торги, общая стоимость всех лотов — 9,3 млн рублей, пишет Tagilcity.ru.

В связи с банкротством предприятия, которое зарегистрировано в Екатеринбурге, здания находятся в залоге у «Уральского Транспортного банка». Начальная цена каждого из пяти лотов составляет: здание ремонтно-механического цеха – 2,3 млн рублей, здание гаража с бытовыми помещениями – 2,6 млн рублей, здание комбината – 2,6 млн рублей, здание склада – 210 тысяч рублей, здание центрального склада – 1,6 млн рублей.

В 2018 году арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уралэнергокомплект». Основным видом деятельности предприятия является производство строительных металлических конструкций и изделий. С иском о банкротстве ООО «УЭК» в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. В ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие задолжало кредиторам 190 млн рублей и восстановление платёжеспособности в установленные законом сроки невозможно.