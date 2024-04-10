В Нижнем Тагиле продают метеорит за 5 млн рублей. В объявлении на «Авито» продавец пишет, что артефакт он достал со дна реки Чусовой.

«Продам метеорит, поднят со дна реки Чусовой, магнитится. 5 000 000 рублей», — сказано в объявлении.

Отметим, что находчивые тагильчане продают не только метеориты, но и другие интересные предметы. На площадке бесплатных объявлений «Авито» есть лоты по продаже юбилейных медалей к 90-летию Свердловской области. Например, житель Нижнего Тагила под псевдонимом Nik готов отдать сувенир за 90 тысяч рублей.