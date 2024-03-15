В Нижнем Тагиле продают британского кота «королевских кровей» за 50 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже кота за 50 млн рублей. Владелец животного поясняет, что кот британской породы по кличке Dolce&Gabbana «прямиком из королевского помёта».

«Королевскому коту 1 год, кушает только премиальное пюре с индейкой бренда “Агуша”, огурцы, овсяную кашку. Ходит в лоток, иногда мимо. В комплекте: кот, лоток, тапок-компаньон, королевская переноска из египетского хлопка. Ищем ещё невесту для создания кошачьей семьи и королевского помёта», — говорится в объявлении.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Все новости», хозяин кота выставил объявление ради шутки, не ожидая, что оно обретёт такую популярность в СМИ.

«Шутка была в рамках локального семейного чата. Вряд ли кто-то за него даст и часть этой суммы, но было бы классно увидеть его мордашку на обложке журнала. Если же такой псих и найдётся, то нужно будет смотреть на его мотивы. Если захочет забрать его в любящую семью — пожалуйста! А так, люди смотрят, что-то пишут — забавно», — поделился владелец кота Василий.