В Нижнем Тагиле продавец магазина «Красное & Белое» обезвредил агрессивного покупателя с ножом (ВИДЕО)

В одном из филиалов сети «Красное & Белое» в Нижнем Тагиле сотрудник торговой точки помог успокоить буйного клиента с ножом. Инцидент произошёл в июне в магазине на Газетной, 48. По информации АН «Между строк», один из местных жителей, постоянный клиент алкомаркета, на кассе повздорил с посетителем. Как видно на видеозаписи, после небольшой словесной перепалки дебошир достал нож и несколько раз ударил оппонента, порезав ему руку. На помощь подоспел продавец по имени Сергей, который подсечкой сбил хулигана с ног и отобрал холодное оружие. По словам матери Сергея, её сын вскоре уволился из сети, но не из-за этой истории.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что сообщений в полицию по данному факту не поступало.