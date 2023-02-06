В Нижнем Тагиле продавец комиссионки украл у магазина более 97 тысяч рублей, продавая товар в обход кассы

В Нижнем Тагиле 33-летний продавец комиссионки на Черноисточинском шоссе, 7/4 украл у магазина более 97 тысяч рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», злоумышленник в период с сентября 2021 года по июль 2022 года продавал товары в обход кассы. После обращения собственника в полицию было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Афера вскрылась, когда владелец магазина проверял работу торговой точки и уличил своего сотрудника в недостаче. В ходе следствия было установлено, что он присваивал себе наличные, полученные от продажи товара. Кроме того, по нескольким фактам были установлены переводы денег на карту подозреваемого.

У следствия имеются данные, что общий ущерб магазину от действий злоумышленника составил более 700 тысяч рублей. Сейчас для сбора доказательств следователи устанавливают свидетелей — покупателей этого магазина.

Полиция просит помощи у граждан, которые приобрели товар в магазине в период с сентября 2021 года по июль 2022 года у продавца-мужчины и рассчитались наличными. Обратиться можно в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» и по телефону: +7 (3435) 97-65-02. Полицейские обращают внимание, что приобретённый товар принадлежит покупателям законно и не будет конфискован.