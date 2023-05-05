В Нижнем Тагиле продавцы «Магнита» скрутили воришку (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила Елена стала свидетельницей поимки с поличным магазинного воришки. Инцидент произошёл вечером 4 мая в «Магните» на Газетной, 5. По словам тагильчанки, когда она зашла в магазин, то увидела, как двое мужчин в присутствии сотрудников торговой точки достают из карманов банки кофе. Одному из воришек удалось вырваться и убежать, а другого скрутили продавцы. Позже они вызвали полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту проводится проверка.