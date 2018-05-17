В Нижнем Тагиле проблему нехватки медицинских кадров смогут решить только к 2030 году

Проблема нехватки медицинских кадров в Нижнем Тагиле должна решится к 2030 году. Об этом на комиссии по соцполитике сообщила главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» Жанна Климова. По её словам, многие студенты сейчас учатся в медучреждениях на целевой основе и работать в тагильских больницах они начнут только спустя несколько лет.

«Целевики учатся, но они придут к 2030 году. Только с 2030 года у нас с вами будет на 100%, может на 98%, укомплектованность. У нас быстрее стареет население, в том числе и врачи, а молодёжь не подойдёт. Целевики учатся за счёт федерального и областного бюджета. Мы в этом году ожидали 700 выпускников в целом по области, а распределилось 100 человек всего. Почему? Потому что преподавателям университетов нужно тоже зарабатывать деньги, им выделили бюджетные места для студентов, и они эти 600 человек оставили на бюджетных местах, в ординатуре», — рассказала Жанна Климова.

Сейчас город обеспечен необходимым количеством врачей лишь наполовину. Сроки ожидания превышены к хирургам, ортопедам, аллергологам и кардиологам. По словам главврачей, для того чтобы улучшить ситуацию, необходимо создавать условия для работы врачей: обеспечить их жильём, а больницы — современным оборудованием. Также необходимо проводить профориентационную работу.

Сегодня медицинскую помощь в Нижнем Тагиле оказывают 14 государственных учреждений, в том числе детская больница, в состав которой входят два стационара, шесть поликлиник. Поликлиника № 4 является пилотной площадкой по внедрению доступной среды для пациентов под названием «Бережливая поликлиника», что позволяет разделить потоки посетителей и ускорить прохождение профилактических осмотров. Такая же технология реализуется в Детской горбольнице.

В 2017 году расходы учреждений здравоохранения в Нижнем Тагиле составили 4,82 миллиарда рублей. В 2018 году планируется потратить 5,86 миллиарда рублей. К ноябрю-декабрю этого года планируется закрыть на капремонт родильный дом № 1. Проводится большая работа по приведению в порядок отделений Демидовской горбольницы.

«В декабре полностью отремонтирована женская консультация, закончен ремонт приёмного и центрального стерилизационного отделений хирургического корпуса, — отметил главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников. — В первых числах июня будет закончен ремонт нового травматологического отделения. Также будет полностью отремонтировано отделение эндокринологии на Кузнецкого. 25 мая выходит семь проектов по ремонтам профильных отделений. Будет проведена госэкспертиза, направлен запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области о выделении дополнительных финансовых средств на проведение капремонтов».

Жанна Климова отметила, что население Нижнего Тагила очень быстро стареет и город нуждается в центре, где смогут проходить реабилитацию люди, страдающие от различных хронических заболеваний, а также инвалиды. По словам главврача, такой центр можно было бы создать на базе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра или поликлиники «Уралвагонзавода».

К 1 января 2018 года численность населения Нижнего Тагила, по данным Росстата, достигла 358 724 человек и уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Работающие тагильчане чаще умирали от онкологических и сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда. Детская смертность снизилась почти в два раза.