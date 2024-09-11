В Нижнем Тагиле привлекли к ответственности неадекватного мужчину, который бегал по крышам вагонов товарного поезда 

Вечером 7 августа в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение, что на станции Исеть под Верхней Пышмой находится мужчина в неадекватном состоянии. Мужчина бегал по железной дороге, после чего залез на один из вагонов грузового поезда. В процессе задержания он попытался сбежать, перепрыгнув на соседний вагон поезда. Однако полицейские при участии железнодорожников всё же задержали хулигана и спустили на платформу, где его осмотрели медики на предмет травм. Во избежание ЧП станция была обесточена.

Задержанным оказался 37-летний житель Екатеринбурга, ранее не имевший проблем с законом. Предполагается, что мужчина находился под действием наркотических веществ.

Вынужденная остановка состава, на который забрался нарушитель, составила 2 часа 40 минут. Более того, из-за происшествия на 7 минут пришлось задержать в пути пассажирский поезд Москва — Новый Уренгой.

Правонарушителя доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Нижний Тагил, где составили в отношении него протокол по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене) с последующим назначением штрафа. Если окажется, что мужчина употреблял наркотики, его также привлекут по статье 6.9 КоАП РФ.