В Нижнем Тагиле притворившиеся полицейскими друзья ограбили прохожего 

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор двум парням, которые представились сотрудниками полиции и ограбили прохожего на Вые. Преступление осуждённые совершили осенью 2021 года, когда им было по 18 и 19 лет.

Вечером молодые люди поехали кататься на мотоцикле в район Выи и недалеко от парка культуры имени Горького ограбили парня, представившись сотрудниками полиции, которые якобы выявляют наркоманов. У юноши они попросили паспорт, но он засомневался в том, что перед ним правоохранители. После просьбы предъявить удостоверения прохожего избили.

«Повалив на землю молодого человека, парни силой удерживали его и требовали отдать деньги. Затем они обшарили рюкзак потерпевшего. Обнаружив сотовый телефон, потребовали от жертвы назвать пин-код для входа, а потом выяснили коды для входа в банковские приложения. Обнаружив, что на счетах денег нет, лжеправоохранители вернули средство связи. При этом один из них взял зарядное устройство и кошелёк. Потерпевший сумел вывернуться и сбежал от нападавших», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В этот же вечер грабителей задержали сотрудники ДПС, им уже было известно о совершённом преступлении и приметах подозреваемых. При задержании парень, который находился за рулём мотоцикла, сбежал. Другого грабителя инспекторы доставили в отдел полиции № 16.

В ходе предварительного следствия обвиняемые отрицали факт кражи, настаивая на том, что только пошутили над прохожим. В дальнейшем оба дали признательные показания, принесли извинения потерпевшему и возместили моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей каждый.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал обоих подсудимых виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Судья назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год старшему преступнику и 10 месяцев младшему. Для обоих молодых людей приговор является условным с испытательным сроком на 1 год.