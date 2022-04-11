В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура подала в суд на местную птицефабрику

В Нижнем Тагиле межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в Дзержинский районный суд с целью взыскать с ООО «Нижнетагильская птицефабрика» компенсацию за причинённый муниципалитету ущерб.

Как сообщил природоохранный прокурор города Григорий Битюков, ведомство начало проверку в отношении ООО «Нижнетагильская птицефабрика» после публикации в СМИ информации о свалке куриного помёта.

«Установлено, что в августе 2021 года Нижнетагильской птицефабрикой на земельном участке, принадлежащем ей по праву собственности, осуществлено размещение отходов куриного помёта. В ходе проведённых лабораторных исследований было выявлено превышение содержания по нитрату азота, в связи с чем произведён расчёт нанесённого ущерба, который составил 1,4 млн рублей. В целях взыскания указанного вреда в Дзержинский районный суд направлено исковое заявление, которое сейчас находится на рассмотрении», — рассказал Григорий Битюков.

Ранее, в январе 2022 года, ООО «Нижнетагильская птицефабрика» уже получило штраф в размере 40 тысяч рублей за загрязнение почвы куриным помётом по части 2 статьи 86 КоАП (порча земель). На этот раз суд рассмотрит вопрос компенсации нанесённого ущерба со стороны птицефабрики. Компенсация будет выплачена в пользу администрации города.

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