В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб человек

Сегодня, 18 октября, в 08:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в СНТ № 7 УВЗ в Нижнем Тагиле. Горел деревянный садовый дом. На момент прибытия пожарных он был полностью охвачен огнём, произошло частичное обрушение перекрытий. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. В ходе проливки и разбора конструкций спасатели обнаружили труп, личность погибшего устанавливается.

«К месту были направлены 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В результате пожара на площади 31 кв. м сгорел частный садовый дом, повреждено лакокрасочное покрытие крыла капота автомобиля ВАЗ 2111. Предположительно, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки», — сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и ущерб устанавливаются.