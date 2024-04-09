В Нижнем Тагиле при пожаре в подвале пятиэтажки пострадали двое бомжей

Сегодня утром в пожарную службу Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного жилого дома на улице Ленинградский проспект, 98. На место происшествия выехали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

По предварительным данным, двое бездомных мужчин проникли в подвал дома через вентиляционные отверстия. Внутри помещения они распивали алкоголь и курили, а потом легли спать. Позже один из них проснулся от едкого дыма, горел матрац. Мужчина попытался выбраться из задымлённого подвала, но не смог найти выход. Тогда пострадавший начал громко звать на помощь. Жильцы дома отреагировали на крики и вызвали пожарных. Эвакуация дома не понадобилась.

В результате ЧП пострадали оба бездомных (38 и 53 лет). Их вывели на улицу с помощью спасательных устройств и госпитализировали с отравлением в токсикоцентр. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Дознавателями МЧС проводится проверка. Устанавливается виновник возгорания.