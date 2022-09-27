В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире заживо сгорел пенсионер 

Утром 27 сентября в Нижнем Тагиле при пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Ильича, 26 погиб 77-летний пенсионер. По данным отдела надзорной деятельности, во время тушения возгорания пожарные обнаружили тело мужчины, который оказался хозяином квартиры. Площадь пожара составила 5 кв. м. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 4 человека. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:58.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Как уточнили в МЧС, по словам соседей, вредных привычек погибший мужчина не имел.

По лестничным маршам с помощью спасательного устройства сотрудниками МЧС эвакуирован один человек. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.