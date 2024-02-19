В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка 

16 февраля в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Заозёрной, в котором проживала 68-летняя пенсионерка. Как уточнили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, звонок от соседей поступил в Единую диспетчерскую службу в 19:18.

Пожару был присвоен повышенный ранг, так как существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Спустя 5 минут на место происшествия прибыло первое подразделение. Тушение огня осложнялось отдалённостью водоисточников. Пожарным пришлось прокладывать длинную рукавную линию от гидранта. Лишь спустя 2 часа пламя удалось локализовать. В тушении огня было задействовано 4 автоцистерны и 11 человек дежурных караулов МЧС.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Огонь уничтожил кровлю, чердачное перекрытие, также повреждены стены и домашнее имущество. В результате пожара пострадала 68-летняя мать хозяина дома. Женщина проживала одна. Её нашли без сознания у выхода в надворных постройках, откуда предположительно и начался пожар. Пожарным удалось её откачать и передать медикам скорой помощи.

В тяжёлом состоянии женщину госпитализировали в токсикоцентр. Пенсионерка получила отравление продуктами горения и термические ожоги верхних конечностей III степени (5% тела). Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.