В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб мужчина

На Тагилстрое в результате пожара погиб 53-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило утром 20 декабря. Прохожие на улице Кольцова увидели дым из окна и вызвали пожарных.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, огонь повредил деревянный пол возле печи и ковровую дорожку. В результате отравления дымом погиб хозяин частного дома. Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.