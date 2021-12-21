Общество

В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб мужчина

21.12.2021 12:36
В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб мужчина

На Тагилстрое в результате пожара погиб 53-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило утром 20 декабря. Прохожие на улице Кольцова увидели дым из окна и вызвали пожарных. 

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, огонь повредил деревянный пол возле печи и ковровую дорожку. В результате отравления дымом погиб хозяин частного дома. Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

«Возможно, к возникновению пожара привели угли, выпавшие из топки: очаг пожара находится возле топочного отверстия. При этом предтопочный лист меньше, чем 50 на 70 сантиметров — именно такие размеры предусмотрены требованиями пожарной безопасности. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО. 

 

Фото: ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО
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