В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб человек

Накануне, 1 октября, в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Около 10:12 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Бригадной. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, в ходе тушения огня пожарные обнаружили тело 73-летней женщины.

В ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники. Площадь пожара составила 36 кв. метров. Огнём повреждены: кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество и обшивка стен внутри дома.

Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. По факту ЧП проводится проверка.