В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на улице Балакинской заживо сгорел мужчина

Накануне вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме в коллективном саду «Трест Тагилстрой № 1» на улице Балакинской. К месту были направлены 5 единиц техники и 15 человек личного состава. На момент прибытия пожарных расчётов деревянный дом был полностью охвачен огнём. Тушение осложнялось сильным ветром и отсутствием близлежащих водоисточников. Несмотря на это, открытое горение удалось ликвидировать за 36 минут. В результате пожара на площади 100 кв. м сгорел садовый дом, огнём повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля Hyundai Accent.

«При разборке сгоревших конструкций обнаружен погибший 67-летний хозяин дома. По предварительным данным, мужчина проживал в саду постоянно. По словам соседей, пенсионер злоупотреблял спиртными напитками», — отметили в МЧС.

По факту пожара проводится проверка. Возможная причина и ущерб устанавливаются.