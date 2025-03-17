В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на Руднике  им. III Интернационала погиб мужчина

В минувшую пятницу, 14 марта, в Нижнем Тагиле на Руднике им. III Интернационала в одноэтажном частном доме на улице Партизанской произошёл пожар. Сообщение о возгорании спасатели получили в 17:29. На место ЧП выехали 4 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и МОГ.

Площадь пожара составила 150 кв. метров, сгорела крыша и надворные постройки. Повреждены стены, перекрытия, перегородки и домашнее имущество частного жилого дома. В 18:36 в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина.

Ликвидировать открытое горение удалось в 19:25. Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство печи и дымохода.