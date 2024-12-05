В Нижнем Тагиле при пожаре пострадал мужчина

В ночь на 4 декабря на номер единой диспетчерской службы поступил сигнал о возгорании квартиры на четвёртом этаже дома № 40 на улице Высокогорской. Во время пожара пострадал 46-летний хозяин квартиры. Ему диагностированы термические ожоги обеих рук и ног третьей степени, охватывающие 50% поверхности тела. Пострадавшего срочно доставили в Демидовскую ГБ в тяжёлом состоянии. Соседи сообщили, что мужчина ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

На место происшествия было направлено пять единиц пожарной техники и 11 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован спустя 17 минут после их прибытия. В результате огнём было повреждено домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

До прибытия спасательных служб пятеро жильцов, включая пострадавшего, смогли самостоятельно покинуть здание по лестнице.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Проводится проверка.