В Нижнем Тагиле при пожаре погибла женщина

Вечером 9 марта на улице 7-й квартал в посёлке Северный в огне погибла женщина. Сигнал о пожаре в двухэтажном доме поступил в 20:21. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, прибывшие на место пожарные нашли в доме двух женщин, которые были без сознания. Одну из них пожарные на руках вынесли из горящей квартиры, а вторую нашли на лестничной клетке. Спасатели попытались реанимировать женщин, но спасти удалось лишь одну из них. Вторая скончалась, надышавшись угарным газом.