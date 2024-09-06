В Нижнем Тагиле при пожаре погиб ребёнок

В Нижнем Тагиле 5 сентября загорелась квартира на четвёртом этаже в доме на улице Балакинской. В помещении в этот момент находился 5-летний мальчик, мама которого ушла забирать младшего ребёнка из садика.

В результате пожара ребёнок, предположительно, получил отравление продуктами горения и, несмотря на усилия медиков по его спасению, скончался в машине скорой помощи.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся необходимые экспертизы, осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Очаг и причины возгорания пока не установлены.

«Семья, в чей дом внезапно пришла беда, полная, на учёте в полиции не состояла, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, 2019 и 2021 г.р. По предварительным данным, в день трагедии мать, 1984 г.р., отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребёнка, а когда вернулась обратно, в жилище уже был пожар. Женщине стало плохо, её срочно доставили в больницу. Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма. За его жизнь боролись врачи “неотложки”, но спасти мальчика, к большому сожалению, не удалось. Искренние соболезнования семье, в которой случилась трагедия», — отметил начальник пресс-службы Свердловского МВД Валерий Горелых.