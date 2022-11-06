В Нижнем Тагиле при неизвестных обстоятельствах пропал 49-летний мужчина

В Нижнем Тагиле разыскивают 49-летнего жителя Выи Вячеслава Сучкова, о пропаже которого 4 ноября в полицию заявили родственники. В пресс группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили ИА «Все новости», что к поискам тагильчанина также подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Пропавший мужчина жил в доме на улице Черных. С 25 октября он перестал отвечать на звонки родственников.

Рост тагильчанина около 172 см, среднего телосложения, волосы светло-русые с залысинами спереди, глаза серо-голубые. Всех, кто видел мужчину, просят обратиться в дежурную часть отдела № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 либо по единому номеру экстренных служб 112.