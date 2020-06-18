В Нижнем Тагиле предприятие задолжало сотрудникам более 7 млн рублей

Руководство ООО «Нижнетагильская литейная компания» задолжало 318 работникам предприятия 7,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Задержка по зарплате скопилась за первые два месяца текущего года. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила по обращению сотрудников компании провела проверку соблюдения трудового законодательства, которая выявила нарушения. Ведомство направило в суд заявления в интересах работников о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, а также внесла представление директору организации.

«По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, старший бухгалтер организации привлечён к дисциплинарной ответственности», — сообщается в релизе ведомства.