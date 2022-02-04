В Нижнем Тагиле предпринимателя оштрафовали за продажу поддельных шапок Reebok 

В Нижнем Тагиле местный предприниматель оштрафован на 10 тысяч рублей за торговлю контрафактными шапками Reebok. В апреле прошлого года сотрудники полиции и отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего Тагила провели рейд в павильоне № 22 торгового центра «Парус», сообщает TagilCity.ru.

В магазине обнаружили шесть контрафактных шапок с логотипом фирмы Reebok. Стоимость одного головного убора составляла 550 рублей. При осмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что у ИП нет лицензионного договора на использование товарного знака, а также документов, подтверждающих легальность оборота.

В решении Арбитражного суда Свердловской области говорится, что хозяин магазина не представил доказательства по принятию мер для соблюдения требований законодательства. Изъятые головные уборы отправили на утилизацию.