В Нижнем Тагиле предприниматель не смог вернуть через суд более 100 тысяч рублей, которые его сотрудница вытащила из кассы 

В Нижнем Тагиле владелец магазина не смог вернуть более 100 тысяч рублей, которые продавщица взяла из кассы. Как рассказали в Пригородном суде, индивидуальный предприниматель обратился с исковым заявлением о взыскании с бывшего сотрудника задолженности по договору займа, мотивируя его тем, что в 2022 году та, работая продавцом-кассиром в магазине «Продукты», без его согласия брала из кассы магазина деньги для собственных нужд.

Когда хозяин узнал об этом, стороны пришли к соглашению об урегулировании сложившейся ситуации — погашении образовавшейся задолженности в размере более 100 тысяч рублей путём оформления договора займа, составленного в форме долговой расписки. По условиям договора женщина обязалась выплатить задолженность работодателю до февраля 2023 года, но этого не сделала.

Пригородный районный суд отказал предпринимателю в удовлетворении исковых требований.

«В силу ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации договор о полной материальной ответственности с продавцом не заключался, а представленная в материалы дела расписка не является подтверждением заключения между сторонами договора займа, поскольку её содержание не позволяет сделать вывод о воле сторон на заключение договора, она не содержит условия о передаче денежной суммы в качестве заёмной, тем более при написании указанной расписки денежные средства не передавались, а стороны преследовали иные цели, не связанные с заёмными обязательствами», — говорится на сайте суда.