В Нижнем Тагиле предприниматель-бутлегер пытался «договориться» с полицейскими за 10 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 68-летнего местного жителя обвиняют в даче взятки полицейским. Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, мужчина торговал в посёлке Братчиково контрафактным алкоголем и сигаретами.

Во время оперативно-розыскного мероприятия 8 октября 2021 года в СНТ «Металлист» в посёлке Братчиково полицейские зафиксировали продажу двух контрафактных пол-литровых бутылок водки «Хортица» и двух пачек сигарет Fast без соответствующей маркировки. После чего предпринимателя пригласили в полицейский автомобиль для дачи показаний и составления необходимых документов. Мужчина предложил полицейским «договориться», а именно привлечь к ответственности только продавца, а также положил в находящуюся на заднем сиденье открытую сумку 10 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов деньги изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

На предпринимателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину не признал.