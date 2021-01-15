В Нижнем Тагиле празднование Старого Нового года закончилось поножовщиной и смертью 

Вечером 13 января в доме № 15 по улице Красных Зорь произошло убийство. Как сообщают очевидцы паблика «ЧП Нижний Тагил», в одной из квартир собралась шумная компания для совместного распития алкоголя. По предварительной версии, в ходе празднования Старого Нового года между двумя мужчинами произошёл конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, по подозрению в убийстве 35-летнего мужчины задержан 30-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о мере пресечения.