В Нижнем Тагиле правоохранители разбираются в загадочной пропаже и гибели мужчины на ГГМ

Сегодня около 9 часов утра из окна многоэтажки на ГГМ выпал 39-летний мужчина. Трагедия произошла по адресу Черноисточинское шоссе, 16. Как сообщили АН «Между строк» в следственном отделе Ленинского района, мужчина скончался в больнице. В ведомстве отметили, что на данный момент неизвестно, был это несчастный случай или имеются признаки криминала.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщил руководитель следственного отдела Ленинского района Сергей Соседков.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» сообщили о том, что погибший без вести пропал ещё 4 ноября. Днём мужчина вышел из дома на улице Дружинина и до сегодняшнего утра его местонахождение было неизвестно.

«Он уложил трёхлетнего ребёнка спать, после чего планировал поехать на работу. Он написал последнее сообщение: “Укладывал ребёнка спать, выхожу”. И пропал без вести, словно растворился. На работе ни в тот, ни в последующие дни не объявился. А сегодня мы узнали, что он погиб», — рассказывает подробности подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».