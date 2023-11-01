В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил человека на зебре

Накануне вечером в Дзержинском районе Нижнего Тагила 60-летний водитель сбил на пешеходном переходе человека. ДТП произошло около 22:30 у дома № 22 на улице Юности, когда мужчина за рулём автомобиля Ford Focus двигался в сторону улицы Алтайской, поделились подробностями в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В ходе движения он сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. От удара он получил травмы различной степени тяжести и после приезда на место ДТП медиков был госпитализирован в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

Госавтоинспекторы установили, что мужчина, находившийся за рулём, имеет 34 года водительского стажа. За последние 2 года он был привлечён к ответственности за нарушения ПДД 11 раз. В момент аварии был трезв.

По факту случившегося водитель пояснил, что пешеход неожиданно выбежал на пешеходный переход, поэтому он, несмотря на экстренное торможение, не смог избежать столкновения.

Сотрудниками Госавтоинспекции проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлены личности участников. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.