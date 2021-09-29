В Нижнем Тагиле пожилой водитель на зебре сбил пенсионерку

Сегодня, 29 сентября, около 13:00 в Нижнем Тагиле возле ТЦ «Феникс» на улице Фрунзе произошло ДТП, в результате которого пострадала 73-летняя женщина. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 78-летний водитель ВАЗ-2109 двигался по Фрунзе от улицы Космонавтов в сторону улицы Черных. Возле ТЦ «Феникс» мужчина допустил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пешехода госпитализировали с закрытым переломом шейки правого бедра.

Водитель пояснил инспекторам, что, подъезжая к пешеходному переходу, не успел снизить скорость автомобиля.

В ГИБДД также отметили, что пенсионер имеет стаж вождения транспортным средством 34 года. За нарушение ПДД с начала года не привлекался.