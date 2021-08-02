В Нижнем Тагиле пожилая женщина скончалась после падения с третьего этажа

В субботу из окна жилого дома на проспекте Мира, 42 выпала 88-летняя женщина. В результате падения пенсионерка скончалась. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Ленинскому району, женщина выпала из окна третьего этажа.

О случившемся стало известно вечером 31 июля. Подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что женщина лежит на тротуаре под белой простынёй. Он отметил, что на место прибыла скорая помощь, а также сотрудники полиции.