В Нижнем Тагиле пожарный спас двух собак из горящей квартиры

Накануне, 9 октября, в Нижнем Тагиле на Гальянке на улице Булата Окуджавы произошёл пожар в квартире на 8-м этаже жилого дома. Сообщение на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило в 15:00. По лестничным маршам пожарными было спасено 9 человек, трое из которых дети.

Помимо человеческих жизней, от гибели удалось спасти двух собак, оказавшихся без присмотра хозяев в запертой квартире, рассказали в отделе надзорной деятельности. Одна собака находилась в дальней комнате, другая в помещении, охваченном дымом. Начальник караула 15-й пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Иван Шумяков обнаружил шпица в задымлённой комнате и на руках вынес животное.

Площадь возгорания составила 2 кв. м, в квартире было повреждено домашнее имущество, которое находилось на балконе. В тушении было задействовано 6 единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. Дознавателями МЧС проводятся проверки.