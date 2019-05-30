В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из горящей девятиэтажки 

Сегодня, 30 мая, около 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по улице Зари, 1. На площади 15 кв. м сгорело домашнее имущество, повреждена внутренняя отделка помещения. По информации отдела надзорной деятельности, пожар возник из-за непотушенной хозяином жилища сигареты. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, спасателями с верхних этажей по автолестнице спасена женщина. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства по лестничным маршам спасён ребенок, эвакуированы пять человек, в том числе двое детей. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 6:59.