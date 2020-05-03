В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 22 человека из девятиэтажки

Накануне, 2 мая, в районе 23 часов в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре на ул. Зари. В девятиэтажке произошло возгорание на втором этаже в квартире, собственники которой злоупотребляли спиртными напитками. Из дома пришлось эвакуировать 22 человека, из них двое детей. На месте происшествия работали 5 единиц техники, 12 человек личного состава. В течение 15 минут пожарные локализовали огонь, в течение часа открытое горение было ликвидировано, ближе к полуночи проливка и разбор сгоревших конструкций завершены. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом виде.