В Нижнем Тагиле пожар  уничтожил частный дом на Тагилстрое

В ночь на 22 сентября в Нижнем Тагиле на улице Ольховской в Тагилстроевском районе вспыхнул пожар. Огонь разрушил частный жилой дом, деревянные надворные постройки, а также грузовик «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ-2121.

Как сообщили «Уральскому меридиану» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило рано утром — в 03:16. Огонь тушили 12 человек личного состава МЧС на четырёх единицах спецтехники. Локализовать пламя удалось к 03:21, открытое горение было ликвидировано к 03:28. Через час, в 04:32, были завершены разборка и проливка сгоревших конструкций.