В Нижнем Тагиле поздравили с профессиональным праздником сотрудниц пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское» 

Сегодня, 9 июня, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поздравил майора полиции Элину Балуцу и старшего лейтенанта Юлию Самарджеву с профессиональным праздником. В этом году исполняется 40 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации. К поздравлению присоединились коллеги и тагильские СМИ.

Ибрагим Абдулкадыров отметил, что решение о создании пресс-служб милиции было принято в 1983 году, а в Нижнем Тагиле пресс-группа была образована в 1993 году, первым её руководителем стал Владимир Цейзер. Сейчас журналистами в погонах трудятся два специалиста, которым удалось выстроить сотрудничество со всеми средствами массовой информации города.

«Я считаю, что снижение количества преступлений произошло во многом благодаря публикациям о происшествиях, репортажам о расследованиях, профилактическим материалам, в которых тагильчан предупреждают о том, как необходимо себя вести в тех или иных обстоятельствах», — сказал полковник.

По словам Ибрагима Абдулкадырова, чтобы рассказать тагильчанам о происшествии, сотрудницам приходится наравне с оперативниками в любое время дня и ночи выезжать на места происшествий.

«Думаю, что успех работы основан на том, что нам удаётся найти взаимопонимание с коллегами-журналистами. Спасибо всем, кто идёт нам навстречу и помогает готовить необходимую информацию для СМИ. А также спасибо представителям СМИ, которые создают объективные материалы», — сказала Элина Балуца.

Элина Балуца отметила, что за последние пять лет работники пресс-группы при сотрудничестве с городскими СМИ подготовили более 20 тысяч материалов.

Ибрагим Абдулкадыров вручил журналистам благодарственные письма за содействие в информационном сопровождении деятельности Нижнетагильского гарнизона полиции по охране общественного порядка и профилактике преступлений и правонарушений.