В Нижнем Тагиле поймали фальшивомонетчиков, закупавших алкоголь на поддельные купюры

Двое тагильчан расплачивались в магазинах города поддельными купюрами в 5 тысяч рублей. Им удалось обмануть нескольких продавцов, но в одной из торговых точек деньги проверили детектором банкнот. Сейчас дело фальшивомонетчиков будет рассматривать Тагилстроевский суд, сообщили в пресс-группе полиции.

Полицейские установили, что 29-летний тагильчанин, ранее не имевший проблем с законом, захотел подзаработать криминальным путём. В конце декабря прошлого года он обнаружил в интернет-магазине предложение о продаже поддельных пятитысячных купюр.

Мужчина купил у продавца 20 купюр на общую сумму 40 тысяч рублей. 4 января он получил посылку с поддельными деньгами. К афере подозреваемый решил привлечь свою 34-летнюю знакомую, которая была судима за хранение наркотических средств. Именно она ходила по магазинам за спиртным и продуктами. Мужчина же сопровождал её на шопинге и занимался распределением фальшивых денег.

На первые три поддельные банкноты тагильчане закупились в алкомаркетах на Пархоменко, Газетной и Красноармейской. Спустя три недели они снова пришли в магазины той же сети в разных районах города. Но в торговой точке на Октябрьской Революции им не повезло: продавец проверила деньги детектором банкнот и вызвала полицию. При досмотре у подозреваемой в кармане обнаружили ещё одну поддельную купюру. Позже полиция задержала и подельника тагильчанки.

Как рассказали в полиции, на счету фальшивомонетчиков 12 преступных эпизодов. Из незаконного оборота изъяты 13 купюр. Следствие предполагает, что от оставшихся фальшивых купюр мужчина успел избавиться до момента задержания. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.