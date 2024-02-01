В Нижнем Тагиле поймали 7 осуждённых, которые находились в розыске

В Нижнем Тагиле 30 и 31 января сотрудники отдела розыска, оперативных отделов и служб ГУФСИН и уголовно-исполнительных инспекций задержали семерых осуждённых, которые скрывались от исполнения уголовных наказаний.

Всего по Свердловской области за два дня было задержано 55 человек, уклоняющихся от исполнения уголовных наказаний, таких как: исправительные работы, обязательные работы, осуждённые к условному лишению свободы, к ограничению свободы, осуждённые, уклоняющиеся от самостоятельного следования к месту отбывания наказания, которым судом дано такое право (наказания в виде принудительных работ в исправительных центрах, колониях-поселениях), а также осуждённые к лишению свободы, скрывшиеся от приговоров суда.

Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН задержано 14 осуждённых, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Трое осуждённых скрывались в Краснотурьинске, один — в Тавде, один — в Артёмовском, один — в Каменске-Уральском и ещё один — в Екатеринбурге. Все осуждённые помещены в следственные изоляторы для дальнейшего отбытия наказаний, назначенных судом.