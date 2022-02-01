В Нижнем Тагиле появятся «умные» спортивные площадки

В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме появятся «умные» спортивные площадки в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». На реализацию проекта в 2022-2023 годах Свердловская область получит 100 млн рублей из федерального бюджета, сообщает департамент информполитики региона.
На спорткомплексе будет точка беспроводного интернета, где каждый желающий сможет к ней подключиться, выстроить индивидуальную тренировку с помощью интерактивных помощников и следить за правильностью выполнения упражнений.
Кроме того, можно будет удалённо оценить загруженность площадки и скорректировать свой график занятий.
«”Умная” спортивная площадка – спортивный комплекс с особой мультимедийной системой. При наведении смартфона, занимающийся сможет перейти на сайт, где размещаются видео-уроки профессиональных тренеров: наставники подробно рассказывают и показывают, как правильно работать с тренажёрами и получить наилучший эффект от упражнений», — рассказали в ведомстве.