В Нижнем Тагиле появятся «умные» спортивные площадки

В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме появятся «умные» спортивные площадки в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». На реализацию проекта в 2022-2023 годах Свердловская область получит 100 млн рублей из федерального бюджета, сообщает департамент информполитики региона.

На спорткомплексе будет точка беспроводного интернета, где каждый желающий сможет к ней подключиться, выстроить индивидуальную тренировку с помощью интерактивных помощников и следить за правильностью выполнения упражнений.

Кроме того, можно будет удалённо оценить загруженность площадки и скорректировать свой график занятий.