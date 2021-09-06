В Нижнем Тагиле появятся «места для поцелуев»

В ближайшее время в тагильских парках и скверах появятся знаки «Место для поцелуев». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, планируется установить как минимум три таких указателя. Места для знаков уже выбраны.

«На встрече главы города Владислава Пинаева с представителями бизнес-сообщества идею установить в местах отдыха горожан таблички “Место для поцелуев” высказал предприниматель Анатолий Толстов. В качестве подарка городу он готов предоставить три пробных образца знака. Идея главой города была поддержана. Предполагается, что знаки появятся на набережной Тагильского пруда, около ротонды, в парке им. А. П. Бондина и в новом сквере у ДК “Юбилейный”, открытие которого намечено на 16 сентября. Если новые знаки понравятся жителям, то будут установлены и в других любимых тагильчанами местах отдыха», — пояснили в мэрии.

Напомним, в конце июня специалисты МУП «Сигнал-3» установили в районе Лисьей горы необычный дорожный знак «Водитель, внимание! Переход водоплавающих птиц». Предупреждение для автолюбителей решено поставить в тех местах, где часто наблюдаются выводки уток, переходящие дорогу.