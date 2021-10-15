​​​​​​​В Нижнем Тагиле появится своя студенческая хоккейная команда «Лесоруб-НТ»

Команда Уральского государственного лесотехнического университета поменяла прописку и название. Отныне ледовая дружина будет называться «Лесоруб-НТ» и будет играть в Нижнем Тагиле. Клуб планирует проводить матчи Студенческой хоккейной лиги и первенства Свердловской области среди взрослых во Дворце ледового спорта на Вагонке.

Студенческий хоккейный клуб был создан в 2013 году. По словам его руководителей, они решили переехать в Нижний Тагил из-за высокого интереса к хоккею в нашем городе и хорошего ледового дворца. Клуб планирует привлечь в город крупные студенческие турниры, в том числе международного уровня.

В состав команды входят студенты УГЛТУ, четверо из них тагильчане: 23-летний защитник Александр Лебединец, 22-летний нападающий Макар Макаров, 22-летний Тимофей Загородников и 17-летний Усмонджон Кахоров.

В новом сезоне СХЛ, который начнётся в конце ноября, «Лесоруб-НТ» выступит в дивизионе «Урал». Первые игры клуба состоятся 6 и 7 ноября.

Параллельно со Студенческой хоккейной лигой команда будет играть в первенстве Свердловской области среди взрослых, сообщает «Тагильский рабочий».