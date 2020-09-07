В Нижнем Тагиле появится социальный центр для помощи инвалидам

Нижний Тагил станет одним из городов Свердловской области, где появится социальный центр помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива будет реализована в рамках проекта «Социальный кластер».

Как рассказали в региональном департаменте информполитики, «Социальный кластер» — это первая в России двухуровневая кластерная платформа, ориентированная на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Это будет происходить через выстраивание эффективной коммуникации между органами власти, бизнесом и НКО. Авторами инициативы выступили Уральская торгово-промышленная палата и ассоциация «Особые люди». Возглавляет проектный офис замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Цель проекта — развитие социальных системных проектов в Свердловской области. Проект состоит из двух сегментов — онлайн и офлайн», — пояснила президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.

На интернет-портале «Социо» будет собрана информация обо всех услугах и возможностях для благополучателей социальных пособий и выплат: людей с инвалидностью, многодетных семей, молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих, проживающих в Свердловской области. А в социальных центрах вышеуказанные категории граждан смогут получить помощь от бесплатных консультаций до оказания социальных услуг.

Первый центр уже начал свою работу в Екатеринбурге. На базе этой площадки будет сформирована модель, которая в дальнейшем будет тиражироваться в Нижнем Тагиле и других значимых городах региона — Красноуфимске, Верхней Пышме, Первоуральске, Ревде, Полевском, Берёзовском, Каменске-Уральском, Асбесте, Реже, Ирбите, Серове и Новоуральске.

В настоящее время проект «Социальный кластер» является одним из претендентов на участие в федеральном конкурсе в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Сочи, по итогам которого лучшие проекты будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.