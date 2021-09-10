В Нижнем Тагиле появится школа для церковных певчих

Нижнетагильская епархия открывает в Нижнем Тагиле церковно-певческие курсы. После окончания обучения слушателям выдадут негосударственный диплом. С таким документом можно будет без труда устроиться работать в любой храм, сообщает ИА «Все новости».

Обучение будет проходить во Входо-Иерусалимском храме, который находится на проспекте Ленина 2/1. Чтобы стать учеником, музыкального образования не требуется. Обучение будет бесплатным и продлится два года. Занятия будут проходить дважды в неделю по вечерам. Чтобы поступить, нужно пройти тестирование и прослушивание.

«У нас будет проходить тестирование по знанию церковной службы и небольшое прослушивание. Нужно будет элементарно воспроизвести ноты, которые будут играться на пианино, либо что-то пропеть. Знание молитв обязательно: нужно будет суметь прочитать их на русском языке», — рассказали в епархии.

Предварительное прослушивание пройдёт 29 сентября в здании Входо-Иерусалимского храма с 17:00. Занятия начнутся в начале октября. Все подробности по телефону +7 (919) 383-17-63.