В Нижнем Тагиле появится проекционный пешеходный переход

В 2020 году на региональных дорогах вблизи школ появятся 84 проекционных пешеходных перехода, сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на управление автомобильных дорог. Первые 12 таких пешеходных переходов на дорогах области были обустроены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, один из таких инновационных переходов должен появиться в Нижнем Тагиле. Пока его месторасположение окончательно не утверждено, сейчас профильные структуры занимаются анализом аварийности на перспективных участках.

Инновационная разметка хорошо различима в темноте и в сложных погодных условиях — именно тогда, когда жизнь пешехода подвергается наибольшей опасности. Для того чтобы получить световую зебру, несколько светодиодных проекторов с цветными фильтрами устанавливают над дорогой на П-образной опоре. Они высвечивают на проезжей части бело-жёлтые полосы разметки. Проекторы не слепят водителей, так как направлены вертикально вниз.

Кроме того, пешеходные переходы оборудованы дополнительным освещением, светодиодными дорожными знаками, жёлтыми мигающими светофорами и классической бело-жёлтой разметкой из термопластика. Новинка хорошо себя зарекомендовала с первых дней использования, поэтому в 2019 году проекторы установили ещё на 45 нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных организаций.

По данным специалистов, оборудование проработало без сбоев всю зиму, выдержав многократные перепады температур, а также проливные дожди. Дорожно-транспортных происшествий на данных пешеходных переходах после установки проекционной разметки не зафиксировано.