В Нижнем Тагиле появится первый кикшеринг 

В Нижнем Тагиле появится франшиза аренды электросамокатов toGO. Компания готова предоставить тагильчанам 150 электросамокатов. Как сообщил АН «Между строк» специалист по развитию toGO Александр Марков, сейчас специалисты компании вместе с екатеринбургским партнёром продумывают карту расположения паркингов самокатов, а после планируют обратиться в администрацию города для согласования.

«Пока мы определяемся с экономической составляющей, чтобы сервис был доступен всем, минута в планах будет стоить от 4 до 7 рублей. Также в планах увеличить парк до 150 электросамокатов. Мы уверены, что проблем с электросамокатами и запчастями не будет, но они существенно подорожали», — рассказал Александр Марков.

Техника появится на улицах после установления благоприятных погодных условий, поскольку необходима стабильная дневная и ночная температура не ниже семи градусов тепла, чтобы не пострадали аккумуляторные батареи.

«Для снижения аварийности вместе с профильными ведомствами будут определены зоны, где на аппаратном уровне скорость электросамокатов будет принудительно снижаться. Например, возле школ и детских садов», — поясняет представитель toGO.

Все электросамокаты toGO будут пронумерованы, кататься на них смогут только лица, достигшие 18 лет. Для аренды электросамоката нужно скачать мобильное приложение, указать свой номер телефона, пройти верификацию и привязать банковскую карту.

По словам Маркова, компания стремится к тому, чтобы их электросамокаты стали не развлечением, а удобным средством передвижения в черте города. По новым правилам электросамокат отнесён к СИМ (средство индивидуальной мобильности). Согласно ПДД, на электросамокате можно передвигаться по велосипедным дорожкам или полосе для велосипедистов, по правому краю проезжей части, обочине и тротуару или пешеходной дорожке.

В компании toGo также заявили, что имеют положительный опыт работы не только с мегаполисами, но и с малыми городами России.

В этом году сервис начнёт работать в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Первоуральске.