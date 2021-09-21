В Нижнем Тагиле появится IT-академия для школьников

Учащиеся 10-х и 11-х классов школ Нижнего Тагила смогут пройти курс по различным языкам программирования. Новый образовательный проект «IT-академия» запускает ЕВРАЗ.

Ученики академии познакомятся с азами проектирования и 3D-макетирования, освоят методы разработки программного обеспечения и способы обработки информации. На занятиях ребята прослушают не только теоретические лекции, но и смогут приступить к практике. По мнению организаторов программы, такая учёба поможет выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии.

Обучение будет проходить в центре «Мой бизнес» два раза в неделю в течение восьми месяцев. Школьники, прошедшие конкурсный отбор, будут учиться бесплатно, но количество таких мест ограничено.

«Обучение будет проходить в творческой, демократичной обстановке. Насыщенная и доступная учебная программа поможет юным тагильчанам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, творческие способности и создать базис профессии», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Выпускники IT-академии получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования. Они смогут устанавливать и настраивать инструментальные средства для программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять современные инструментальные средства при разработке программного обеспечения.

На проект ЕВРАЗ выделил 845 тысяч рублей. Подать заявку на участие может любой желающий до конца сентября, для этого нужно ответить на вопросы этой анкеты.