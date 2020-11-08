В Нижнем Тагиле появится исправительный центр для женщин, приговорённых к принудительным работам

В Нижнем Тагиле появится исправительный центр для женщин, которых приговорили к принудительным работам. Участок строится на базе ИК-6, планируется, что его откроют уже в декабре этого года и разместят там 35 осуждённых женщин.
Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН, сейчас такой центр в регионе есть только в Первоуральске при колонии-поселении КП-66. Там содержатся мужчины и женщины, приговорённые судом к принудительным работам.
«В Первоуральске центр выглядит как общежитие для женщин и мужчин. Там есть кухня, холодильники, бытовая техника. Они сами себе готовят еду. Там, конечно, есть соответствующий ряд надзорных сотрудников, но это не колония. Осуждённые работают за территорией центра. Это может быть ремонт дорог или переборка овощей. Часть зарплаты они отдают государству, остальное оставляют себе. Подобное теперь будет на базе исправительной колонии Нижнего Тагила. Это сделано именно здесь, потому что в городе много различных предприятий и найти работу не составляет труда», — рассказал пресс-секретарь ФСИН Александр Левченко.