В Нижнем Тагиле появится исправительный центр для женщин, приговорённых к принудительным работам

В Нижнем Тагиле появится исправительный центр для женщин, которых приговорили к принудительным работам. Участок строится на базе ИК-6, планируется, что его откроют уже в декабре этого года и разместят там 35 осуждённых женщин.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН, сейчас такой центр в регионе есть только в Первоуральске при колонии-поселении КП-66. Там содержатся мужчины и женщины, приговорённые судом к принудительным работам.