В Нижнем Тагиле появилось новое МКУ, которое будет отвечать за бомбоубежища

С 2 октября в Нижнем Тагиле начало работу новое муниципальное казённое учреждение «Инженерные сооружения» (ИС). Как следует из постановления администрации Нижнего Тагила от 20 сентября 2024 года, целью деятельности подразделения будет «обеспечение сохранности, содержания инженерных сооружений в технически исправном состоянии, обеспечение безопасности дорожного движения на территории города». Возглавил МКУ бывший генеральный директор ООО «СК Тагил» Василий Шахтарин. Всего в организации планируется трудоустроить до 25 человек.

По данным сервиса СБИС, в числе видов деятельности МКУ «ИС» числится: деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей, деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, деятельность по комплексному обслуживанию помещений и деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Офис организации находится в том же здании, где и ЦОДД, на улице Карла Маркса, 63.